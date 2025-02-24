Южная Корея 31 марта снимет запрет на "короткие" продажи на фондовом рынке

Южная Корея снимет запрет на "короткие" продажи (short selling) на фондовом рынке с 31 марта текущего года. Об этом сообщил главный финрегулятор страны.

Южнокорейские власти ввели полный запрет на эту стратегию после обвала фондового рынка в 2020 году из-за пандемии COVID-19. В 2021 году ограничения были смягчены, однако уже в ноябре 2023 года запрет вновь стал полным. Срок его действия должен был завершиться в марте.

Введение запрета на "короткие" продажи спровоцировало критику со стороны экспертов, отмечавших, что это снижает привлекательность рынка. Наличие запрета является одним из факторов, мешающих индексному провайдеру MSCI Inc. переместить Южную Корею в категорию стран с развитой экономикой (developed markets). MSCI удерживает страну в категории emerging markets.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи считает необходимым разрешить инвесторам использовать практику "коротких" продаж, заявил ее руководитель Ким Бен Хван в ходе брифинга в понедельник. Он отметил, что на карту поставлен авторитет страны в международном сообществе, и власти приложили усилия для создания систем, выявляющих нарушения в торговле акциями.

Ранее в этом месяце стало известно, что регулятор оштрафовал ряд международных фининститутов, включая JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, за нарушение правил "коротких" продаж.