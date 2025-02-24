Еврокомиссия предложила новый пакет для полной интеграции Украины в энергорынок ЕС

В понедельник в Киеве Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и полной интеграции в европейский энергетический рынок. Об этом сообщила пресс-служба ЕК на своем сайте.

Этот пакет позволит полностью объединить рынок электроэнергии Украины с ЕС до начала 2027 года вместе с Молдовой, а также обеспечить дальнейшую интеграцию в газовый сектор ЕС при условии, что Украина значительно ускорит необходимые рыночные реформы.

Он также повысит безопасность поставок в Украине и более широком регионе, поскольку комиссия поможет с необходимыми закупками газа.

"Полная интеграция Украины в энергетический рынок ЕС станет частью общих гарантий безопасности, которые может предоставить ЕС, а также эффективной предпосылкой для восстановления, поскольку энергетическая безопасность является ключевым фактором для притока инвестиций в страну", – заявили в Еврокомиссии.

Пакет будет способствовать интеграции украинского рынка электроэнергии с ЕС до весны 2027 года вместе с Молдовой, а также дальнейшей интеграции в газовый сектор ЕС.

Комиссия окажет помощь в финансировании закупок газа. Это приведет к созданию достаточных запасов газа для обеспечения безопасности поставок, что принесет пользу как Украине, так и всему региону.

Пакет мер ускорит инвестиции в возобновляемую энергетику, что позволит создать до 1,5 ГВт генерирующих мощностей. Это примерно на 25% больше от общей мощности возобновляемой энергетики в Украине.

Эти новые меры будут основываться на поддержке ЕС на сумму более €2 млрд, предоставленной в течение последних трех лет для повышения устойчивости энергетической системы Украины.

Поддержка будет предоставляться прежде всего через Фонд энергетической поддержки Украины, Механизм гражданской защиты ЕС, а также гуманитарную помощь и поступления от обездвиженных российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в понедельник в Киеве, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж помощи в объеме €3,5 млрд.

Как ранее сообщалось, в 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на €35 млрд в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.