Министр финансов США раскрыл детали соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Министр финансов США Скотт Бессент раскрыл подробности условий сделки о полезных ископаемых с Украиной.

В колонке для Financial Times он рассказал, что это сотрудничество поддержит приверженность США народу Украины, а также заложит основу для надежной реконструкции украинской экономики.

Бессент отметил, что президент Владимир Зеленский первым предложил это экономическое партнерство лидеру США Дональду Трампу во время визита в Trump Tower в сентябре 2024 года. Он подчеркнул, что Украина наделена природными ресурсами и другими национальными активами, которые могут стимулировать ее послевоенный экономический рост.

По словам министра финансов, условия партнерства, которые предлагают США, заключаются в том, что доходы, полученные Украиной от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, будут направляться в специальный фонд. Он будет ориентирован на "долгосрочную реконструкцию и развитие Украины", отметил Бессент.

У США в этом фонде будут экономические и управленческие права.

"Эта структура и отношения привносят высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовых рамок, необходимых для привлечения надежных частных инвестиций для послевоенного роста в Украине. Участие США не оставило бы места для коррупции и инсайдерских сделок", – сказал Бессент.

По его словам, условия партнерства между США и Украиной мобилизуют "американский талант, капитал, высокие стандарты и управление", что позволит ускорить восстановление Украины. Также это станет сигналом для России о том, что США инвестируют в "свободную и процветающую Украину" в долгосрочной перспективе.

Доходы от будущей полученной прибыли реинвестируют обратно в ключевые секторы, чтобы разблокировать большее количество активов роста Украины, отметил Бессент. Кроме того, условия договора дают гарантию, что страны, которые не вкладывали в защиту Украины, не смогут получать выгоду от ее инвестиций или восстановления.

Также американский министр прояснил, чем не является возможное соглашение между США и Украиной.

США не возьмут на себя владение физическими активами в Украине, не будут обременять Украину большим долгом, так как это не будет продвигать ни американские, ни украинские интересы.

"Чтобы создать большую ценность в долгосрочной перспективе, США должны инвестировать вместе с народом Украины, чтобы обе стороны были заинтересованы в том, чтобы получить как можно больше", – подчеркнул министр финансов США.

Он отметил, что предложенные условия согласуют интересы США и Украины. Трамп, по словам Бессента, убежден в том, что чем успешнее и безопаснее будет послевоенная Украина, тем больше выиграют народы обеих стран.

"Это экономическое партнерство заложит основу для прочного мира, послав четкий сигнал американскому народу, народу Украины и правительству России о важности будущего суверенитета и успеха Украины для США", – резюмировал глава Минфина.