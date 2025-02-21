Последнее обновление: 21.02.2025 18:35

В 2024 году Беларусь экспортировала 6 млн тонн молока

Беларусь в 2024 году экспортировала 6 млн тонн молока и молочных продуктов. Об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Ломский.

По его словам, экспорт вырос на 11,5% в натуральном и на 17,8% в стоимостном выражении. Доля молочной продукции в общем объеме экспорта продовольствия в 2024 году составила 40,3%.

География поставок тоже расширилась. Если в 2023 году белорусские молокоперерабатывающие предприятия отгружали товары в 59 государств, то в 2024-м - уже в 69. Свои рынки для белорусской молочки открыли Алжир, Мексика, Кувейт, Нигерия, Кения и не только.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование