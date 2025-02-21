Минфин КНР обнародовал рамочную программу размещения суверенных зеленых облигаций

Министерство финансов КНР в четверг представило рамочную программу выпуска суверенных зеленых облигаций, которая закладывает основу для того, чтобы Китай мог размещать суверенные зеленые облигации за рубежом, а мировой капитал - инвестировать в зеленое развитие КНР.

Средства, привлеченные с помощью зеленых облигаций, будут направлены на экологические расходы, предусмотренные центральным бюджетом. Ожидается, что данные средства будут способствовать достижению таких экологических целей, как смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, охрана природных ресурсов, профилактика загрязнения и сохранение биоразнообразия.

Данная инициатива нацелена на диверсификацию портфеля высококачественных зеленых облигаций на мировом рынке и привлечение международного капитала к поддержке зеленого и низкоуглеродного развития Китая, пишет Синьхуа.