Последнее обновление: 21.02.2025 13:21

Китай увеличит кредитную поддержку негосударственных предприятий

Китай будет увеличивать кредитную поддержку негосударственных предприятий. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление финансового регулирования КНР.

"Необходимо приложить усилия для поддержания стабильного и эффективного роста объема кредитования для негосударственных предприятий, а также увеличить поддержку предоставлению микро- и малым предприятиям первого кредита, необеспеченного кредита и пролонгированного кредита", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Заявление было размещено после проведенного упомянутым ведомством совещания по изучению основных моментов симпозиума, посвященного негосударственным предприятиям.

Ведомство призвало активизировать стимулирующую роль науки и техники в области инклюзивных финансов для эффективного удовлетворения потребностей негосударственных предприятий в финансировании.

Также будут продолжены усилия для направления и ориентирования банковской и страховой отрасли страны на то, чтобы сделать финансовые услуги для негосударственных предприятий более практичными и усовершенствованными, заявили в ведомстве.

Согласно заявлению, с точки зрения доступа к рынкам финансовой индустрии, отношение ко всем предприятиям различных форм собственности должно быть равным и справедливым.



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