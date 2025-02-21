МАРТ установило новые цены на сжиженный газ для организаций Белтопгаза и юрлиц

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 9 от 11 февраля 2025 года установлены новые предельные максимальные цены на сжиженный газ для организаций, которые входят в состав концерна «Белтопгаз», а также на газ для заправки в баллоны, реализуемый юрлицам и ИП.

Согласно документу, тонна газов марок СПБТ, ПТ, БТ обойдется в 600,6 рубля (ранее 572,41 рубля) на условиях франко-отправления без НДС, на условиях франко-склад организации без НДС — 598,8 рубля ранее 570,69 рубля).

Газы марок СПБТ, ПТ, БТ на условиях франко-склад организации без НДС для заправки в баллоны обойдутся юрлицам и ИП в 633,05 рубля за тонну ранее 603,34).

При этом постановление не касается цен на сжиженный газ для населения.