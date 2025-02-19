Власти Беларуси признали, что задание по экспорту в 2024 году не выполнено

В 2024 году официально поставленная задача увеличить экспорт на 7,6% к уровню 2023 года не выполнена. Это признал сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании правительства, на котором подводились итоги социально-экономического развития Беларуси за 2024 год.

"Это единственный показатель, по которому не достигнута планка задания", - сказал Головченко в видеофрагменте, опубликованном пресс-службой правительства.

По его словам, объем экспортных поставок вырос на $1 млрд 700 млн.

Как сообщил ранее министр экономики Юрий Чеботарь, около 75% внешнего товарооборота Беларуси в 2024 году пришлось на Россию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.