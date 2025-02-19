Активы украинской алкогольной группы "Баядера" конфисковали в РФ

Великоустюгский районный суд Вологодской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства российские активы украинского алкогольного холдинга "Баядера Групп" общей стоимостью более 9 млрд рублей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По информации газеты, суд также признал "экстремистами" украинских предпринимателей Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка.

В доход государства обращены АО "Великоустюгский ликероводочный завод" (ВУЛВЗ, Вологодская область), ООО "Национальные алкогольные традиции", ООО "Бизнес Групп" (Москва), ООО "Южные алкогольные традиции" и ООО "Алкогольные традиции Крыма".

На сайте суда пока это решение не отражено. Заседание, как уточняет "Коммерсантъ", прошло в закрытом режиме.

Крупнейшим из обращенных активов является ВУЛВЗ. В 2023 году предприятие, согласно отчетности, выпускало 63 вида продукции. Всего в позапрошлом году завод произвел 1,18 млн дал, что на 6,6% меньше, чем в 2022 году. Выручка компании по итогам 2023 года выросла на 16,8%, до 1,84 млрд рублей, чистая прибыль - на 11%, до 63,97 млн руб. Отчетность за 2024 год ВУЛВЗ еще не опубликовал.

Как сообщалось, холдинг "Баядера Групп" приобрел 100% акций "Великоустюгского ликеро-водочного завода" в 2015 году. Предприятие создано на базе открытого в 1901 году завода.

По информации газеты, после начала СВО руководство холдинга заняло антироссийские позиции. Активы группы в России Бондарева и Нечитайло переоформили на свое доверенное лицо - Мокляка, а тот - на своих родственников и лиц, "с которыми его связывают дружеские или партнерские отношения".

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, собственниками "Южных алкогольных традиций" являются Анна Ренцеш и Наталья Романова (по 50% уставного капитала), "Алкогольных традиции Крыма" - Ольга Баннова и Антонина Мокляк. Как уточняет газета, Романова является женой Мокляка, а Антонина - дочерью.

Мокляку принадлежат 100% уставного капитала ООО "Национальные алкогольные традиции", а также, согласно отчетности ВУЛВЗ за 2023 год, он является единственным бенефициаром завода. Кроме того, Мокляк владеет 0,01% УК "ООО Бизнес Групп", еще 99,99% компании - у Fadel International Inc. (Маршалловы острова).