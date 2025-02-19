Китай блокирует экспорт литиевых технологий на фоне торговой напряженности

Китайская компания Jiangsu Jiuwu Hi-Tech прекратила экспорт оборудования, которое используется для переработки лития, что может повлиять на мировой рынок аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это первый случай, когда производители начали действовать в рамках экспортного контроля, предложенного Пекином.

С 1 февраля компания больше не поставляет за границу специальные фильтры-сорбенты. Это оборудование необходимо для извлечения лития из рассолов и используется в производстве батарей.

Китай является лидером в производстве сорбентов, но точные масштабы рынка остаются неизвестными. Аналитики связывают это с тем, что Пекин неохотно делится данными.

Власти Китая в январе объявили о возможных ограничениях на экспорт технологий, связанных с литием. Пока решение не вступило в силу, но если его примут, компании обяжут получать лицензии для продажи за границу.

"Jiangsu и Sunresin New Materials уже ведут переговоры с правительством относительно новых правил", - сообщил источник Reuters.

Ограничения могут повлиять на планы западных компаний по добыче лития. Например, Exxon Mobil рассматривала возможность использования китайских технологий на будущих предприятиях в штате Арканзас.