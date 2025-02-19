В Беларуси утвердили нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности

Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям № 6 от 25 января 2025 года утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности "Обеспечение безопасности при обращении с жидкими радиоактивными отходами".

Документ устанавливает требования к безопасному использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения, включая требования к обеспечению безопасности при сборе, сортировке (разделении) по классам радиационной опасности, переработке и хранении жидких радиоактивных отходов.

Правила распространяются на жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в результате использования источников ионизирующего излучения на объектах использования атомной энергии и радиационных объектах, в виде органических и неорганических жидкостей, ионообменных смол, кубового остатка, пульп, шламов. При этом они не распространяются на отработавшее ядерное топливо, ядерные материалы и отходы производства с повышенным содержанием природных радионуклидов, образующиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья.

Постановление вступает после его официального опубликования.