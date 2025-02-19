РФ нашла новые танкеры для продажи своей нефти в обход санкций

Россия увеличила экспорт нефти благодаря новым танкерам и начала перегружать нефть с судна на судно, но несмотря на это поставки клиентам остаются проблемными - загруженные суда вынуждены простаивать. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По меньшей мере пять новых танкеров, которые присоединились к торговле после введения санкций, помогли увеличить отгрузки из тихоокеанского порта Козьмино на прошлой неделе. Еще шесть судов стоят на якоре возле терминала в ожидании загрузки.

Новые танкеры работают и из российских портов в Балтике, а после завершения шторма, нарушившего логистику, средний объем экспорта нефти за четыре недели вырос быстрее всего с апреля.

За период в четыре недели до 16 февраля экспорт сырья вырос на 7% по сравнению с предыдущей неделей и достиг 3,03 млн баррелей в сутки.

Несмотря на этот рост, судовладельцы все еще сталкиваются с трудностями при разгрузке нефти, что заставляет их чаще применять перегрузки с танкера на танкер, чтобы освободить специализированные суда-шаттлы.

Три партии нефти РФ марки Sokol, экспортируемые с острова Сахалин, были перегружены на супертанкер Daban возле российского порта "Находка". Сейчас судно стоит на якоре возле китайского порта "Яньтай", но данные отслеживания показывают, что груз пока не был выгружен.

Четвертая партия была перегружена на танкер класса Aframax Urgane I. Такие перегрузки позволяют освободить шаттловые танкеры, которые сейчас поддерживают экспорт нефти РФ марки Sokol, но для сохранения текущих объемов в ближайшие недели понадобится больше судов.

Проект Сахалин-2 привлек два новых танкера - Galaxy и Voyager - для транспортировки своих грузов, поскольку его обычный флот не может разгружаться в Китае. При этом первое из этих судов уже попало под санкции США.