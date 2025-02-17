Поставки электроники в РФ упали из-за проблем с оплатой техники в Китае

Поставки в Россию компьютеров, смартфонов и другой электроники по итогам 2024 года сократились на 3%. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на руководителя департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максима Родионова.

В "Российско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей" заявили о падении импорта электроники на 1,5-2% по сравнению с 2023 годом.

Эти данные частично подтверждаются статистикой Федеральной таможенной службы (ФТС) - в январе-октябре 2024 года высокотехнологичный импорт в абсолютных цифрах сократился на $1,2 млрд, или на 1,1% год к году.

По словам Родионова, до этого сокращение импорта электроники в страну было зафиксировано только в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, и в 2022-м, когда произошло полномасштабное вторжение российской армии в Украину.

В те годы по импорту сильно ударили международные санкции, но в 2024 году главной причиной падения поставок стали проблемы с оплатой техники в Китае.

Старший партнер логистической компании "Оптималог" Георгий Властопуло отметил, что импортеры продолжают испытывать трудности с взаиморасчетами.

По его словам, в текущем году тенденция на сокращение импорта электроники может продолжиться из-за высоких ставок кредитования и экспортных ограничений Китая на товары двойного назначения (в частности IT-оборудование и комплектующие), которые вступили в силу с 1 декабря.