Bridgestone планирует обратный выкуп акций на $2 млрд

Японский производитель автомобильных шин Bridgestone Corp. планирует обратный выкуп акций на сумму до 300 млрд иен (порядка $2 млрд).

Как говорится в пресс-релизе компании, выкуп бумаг будет происходить в период с 20 февраля по 23 декабря. В общей сложности Bridgestone планирует выкупить порядка 11% собственных акций.

Чистая прибыль компании в 2024 году снизилась на 12,8%, до 285 млрд иен ($1,9 млрд), выручка увеличилась на 2,7%, до 4,43 трлн иен.

Акции Bridgestone подорожали на 5,9% по итогам торгов в Токио в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 3,9%.

Bridgestone является одним из крупнейших в мире производителей шин. Компания работает более чем в 150 странах мира, ее штат составляет 130 тыс. человек.