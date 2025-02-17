ЕАБР прогнозирует сохранение инфляции в Беларуси на уровне 5-5,5%

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует в ближайшие месяцы сохранение инфляции в Беларуси на уровне 5-5,5%. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

В нем отмечается, то инфляция в Беларуси составила 5,2% г/г в январе 2025 г., сохранившись на уровне предыдущего месяца. Причем динамика изменения цен по ключевым компонентам корзины носила разнонаправленный характер. Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,3% г/г в январе 2025 г. после 3,4% г/г в декабре 2024 г.

Продовольственная инфляция составила 6,5% г/г, сохранившись на уровне декабря 2024 г., при том что рост цен на сезонные овощи и фрукты снился до 2,7% г/г после 5,2% г/г месяцем ранее.

Цены на услуги выросли на 5,2% г/г. Существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% г/г в январе 2025 г. после 4,4% г/г в декабре 2024 г.

«В ближайшие месяцы ожидаем сохранение инфляции в диапазоне 5-5,5% г/г.», - говорится в сообщении ЕАБР.