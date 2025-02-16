Строительство угольных электростанций в Китае достигло самого высокого уровня за последние десять лет

В 2024 году Китай начал строительство угольных электростанций общей мощностью 94,5 ГВт - это самый большой показатель за почти десять лет. Об этом пишет Financail Times.

Исследователи из "Центра исследований энергетики и чистого воздуха" (Crea) и "Глобального энергетического мониторинга" (GEM) отмечают, что эти темпы противоречат заявлениям властей о сокращении выбросов.

В то же время страна активно развивает возобновляемые источники энергии: в 2024 году было установлено 356 ГВт ветровых и солнечных мощностей - это почти равно всей генерации США.

Президент Си Цзиньпин ранее заявлял, что выбросы углерода в стране достигнут пика к 2030 году, а к 2060 году Китай станет климатически нейтральным.

При этом Китай является крупнейшим в мире источником парниковых газов, на его долю приходится около 30% от общемирового объема выбросов.

Однако исследователи указывают на несколько причин, почему Китай продолжает расширять угольную генерацию. Во-первых, компании обязаны выкупать законтрактованные объемы угольной электроэнергии, что не стимулирует их переходить на "зеленые" источники.

Во-вторых, из-за отсутствия единого национального энергорынка регионы самостоятельно строят ТЭС для регулирования нагрузки в сети, даже если эти мощности не являются критически необходимыми.

Исследователи также отмечают, что 75% новых угольных проектов профинансировали угледобывающие компании, заинтересованные в сохранении спроса на свое топливо.

При этом средняя загруженность угольных электростанций в стране составляет лишь 50%, а появление новых мощностей еще больше снизит их использование.

Добыча угля в Китае в ноябре выросла на 1,8% относительно того же месяца прошлого года - до 427,98 млн тонн.

Рекордные закупки угля в Китае в прошлом году были обусловлены значительным увеличением поставок из Австралии и Монголии, тогда как объемы российских поставок фактически сократились.