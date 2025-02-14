Индия нашла «лазейку» с целью избежать пошлин Трампа

Правительство Индии согласилось увеличить импорт нефти и газа из Соединенных Штатов, чтобы сократить торговый дисбаланс между двумя странами и избежать связанных с этим тарифов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я думаю, что мы закупили энергоносителей у Соединенных Штатов на сумму около $15 млрд. Есть вероятность, что эта цифра вырастет до $25 млрд», - заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

По его словам, не исключено, что увеличение закупок американских энергоносителей поможет сократить дефицит торгового баланса между Индией и США.

Согласно данным аналитической компании Kpler, Индия была крупнейшим покупателем американской сырой нефти в 2021 году, покупая тогда около 406 тыс. баррелей в день. Этот показатель составил 14,5% от общего объема экспорта США.

Однако уже за первые 11 месяцев 2024 года на долю США приходилось менее 5% от общего объема импорта Индии, поскольку нефтеперерабатывающие заводы избегали традиционных поставщиков и предпочитали российскую нефть со скидкой.

После того, как в начале этого года США ввели более жесткие санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией, Индия, третий по величине потребитель нефти в мире, работает над восстановлением нарушенных цепочек поставок, пытаясь сохранить приток сырой нефти в страну с дисконтом.

Соединенные Штаты являются вторым по величине торговым партнером Индии после Китая, общий товарооборот которого в период с апреля по ноябрь 2024 года составил $82,5 млрд.

Однако экспорт Индии в США за это время составил $52,9 млрд против импорта из США на $29,6 млрд – этот разрыв может подвергнуть страну применению пошлин со стороны администрации Трампа.

Президент Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность введения пошлин на импорт в США из тех стран, которые имеют более высокие тарифы на американскую продукцию.