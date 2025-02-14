Доля СЭЗ в ВВП Беларуси в 2024 году составила 5,3%

На 1 января 2025 года в качестве резидентов шести свободных экономических зон (СЭЗ) Беларуси зарегистрировано 439 организаций. Об этом свидетельствуют данные Белстат.

Согласно информации, на долю СЭЗ в республиканских показателях, по оценке за 2024 год, приходится 5,3% валового внутреннего продукта, 19,2% объема промпроизводства, 3,8% инвестиций в основной капитал, а также 21,9% экспорта товаров.

Больше всего резиденты СЭЗ заняты в сфере обрабатывающей промышленности (86,4%), далее идут торговля (4%), транспортная деятельность и сельское, лесное и рыбное хозяйство (2,4%), деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом (2,1%), строительство (1,6%), водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов (0,7%), профессиональная, научная и техническая деятельность (0,2%).

В организациях СЭЗ в 2024 году трудились 136 479 человек, что на 331 работника больше по сравнению с 2023 годом. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата резидентов СЭЗ в 2024 году выросла на 435 рублей, или на 21,5%, до 2460,6 рубля.