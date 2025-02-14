Месячная инфляция в Аргентине упала до минимума за 4 года

Месячная инфляция в Аргентине в январе снизилась до 2,2%, что является самым низким уровнем с середины 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

Годовая инфляция также замедлилась: в январе она составила 84,5% против 117,8% в декабре. Такой показатель соответствует ожиданиям аналитиков.

Отмечается, что новые данные подтверждают тенденцию к замедлению ценового роста после рекордного скачка в 2023 году.

Аргентина официально вышла из глубокой рецессии в третьем квартале 2024 года, что стало важным этапом в усилиях президента-либертарианца Хавьера Милея по преодолению длительного экономического кризиса.

Аргентина введет изменения в антидемпинговую систему страны с целью содействия большей конкуренции и снижению цен, заявил в среду в социальных сетях министр экономики Луис Капуто.