Последнее обновление: 14.02.2025 15:43

На границе Беларуси с Польшей перед выходными скопилось 270 легковушек

Перед выходными днями в очереди на въезд в Польшу фиксируется 270 легковушек, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10:00 очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) составляет 270 авто. Его сотрудники приняли с начала недели 39% легковушек от нормы», - говорится в сообщении.

Более 700 большегрузов фиксируется на въезд в Литву. Меньше всего фур с понедельника пропустили на свою территорию сотрудники погранперехода Мядининкай (Каменный Лог) — 17% транспорта.

Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) с начала недели оформили 40% большегрузов от нормы.

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