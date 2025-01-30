На границе Беларуси с Польшей скопилось более ста легковушек

Более 100 легковых автомобилей ожидают въезда в ЕС перед польским Тересполем (Брест). Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Согласно информации, его контрольные службы приняли на свою территорию 39% транспорта.

При этом в Мядининкае фуры оформляют в два раза медленнее, чем в Шальчининкае, утверждает ГПК.

"По состоянию на 10:00 самый загруженный маршрут в Евросоюз проходит через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони). Перед данным погранпереходом въезда на сопредельную территорию ожидают более 240 большегрузов, его контрольные службы за сутки пропустили 32% транспорта от нормы, т.е. 3 из 10 фуры в час", - информирует ГПК.

За 24 часа через пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) в Литву проследовало всего 16% грузовиков от нормы, что составляет 3 из 20 авто в час.