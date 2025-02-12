Франция и Индия запускают два крупных проекта в энергетике

Франция и Индия во вторник, 12 февраля, подписали меморандум о партнерстве в строительстве передовых модульных реакторов и малых модульных реакторов (SMR) и заключили долгосрочное газовое соглашение.

Как сообщает Bloomberg, ядерный меморандум стал результатом визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Париж.

Индия заинтересована в малых модульных реакторах, потому что они могут строиться быстрее, чем обычные большие энергоблоки, и легче адаптируются к потребностям сети. SMR можно также установить там, где невозможно построить крупные ядерные объекты.

Индия планирует инвестировать более $2 млрд государственных средств на исследования в ядерной энергетике, особенно на разработку малых модульных реакторов, и хочет иметь не менее пяти локально изготовленных малых модульных реакторов до 2033 года.

По состоянию на 2024 год у Индии два десятка ядерных реакторов. Вместе с французской EDF Индия уже много лет планирует построить в штате Махараштра крупнейшую АЭС в мире.

Что касается газового соглашения, то его заключили французская компания TotalEnergies и индийская государственная нефтегазовая компания GSPC (Gujarat State Petroleum Corporation Limited) сроком на 10 лет.

На сайте Total говорится, что она предусматривает поставки 400 000 сжиженного природного газа (шесть грузов в год) начиная с 2026 года.

Природный газ рассматривается как важный элемент энергетического перехода в Индии и поможет преодолеть растущий дефицит природного газа в штате Гуджарат. Он является более чистой альтернативой для промышленности, приготовления пищи и транспорта, что помогает уменьшить выбросы парниковых газов и загрязнения.