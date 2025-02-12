Правительство Японии просит США не облагать японские сталь и алюминий пошлинами

Правительство Японии направило в Вашингтон просьбу освободить Японию от 25-процентных пошлин на импортируемые в США сталь и алюминий. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на правительство страны.

"Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси сказал, что посольство Японии в США передало официальный запрос правительства", - сообщает агентство.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю импортируемую сталь и алюминий.

"Речь идет о пошлинах в 25%, без исключений, не важно из каких стран", - сказал Трамп. Тарифы должны вступить в силу 12 марта.

По данным Kyodo, за 2024 год экспорт японской стали в США составил $2 млрд. На Японию пришлись 1,4% поставок стали в США. Экспорт японского алюминия в США составил примерно $172 млн.

В первый президентский срок Трамп также вводил 25% пошлины на импортируемую сталь и 10% – на алюминий.

Однако при президенте США Джо Байдене Япония получила квоты на беспошлинный ввоз в США 1,25 млн тонн в год. Если поставки превышали лимит, они облагались пошлинами.