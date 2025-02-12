Казахстан в 2025 году увеличит поставки газа в КНР

Председатель правления АО «НК Qazaqgaz» Санжар Жаркешов и исполнительный председатель совета директоров PetroChina International У Цзюньли подписали дополнение к трехлетнему договору купли-продажи природного газа. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской компании.

«Этот шаг позволит увеличить объемы экспорта газа в Китай в 2025 году, что подтверждает стратегическое партнерство между Казахстаном и Китаем в энергетическом секторе. Казахстанская газовая отрасль выступает надежным поставщиком ресурсов для усиления энергетической безопасности региона», - отметили в QazaqGaz.

Дополнительное соглашение было подписано в рамках казахстанско-китайского бизнес-форума в Астане.

В октябре 2023 года QazaqGaz и PetroChina International заключили новый контракт по экспорту газа. Соглашение было заключено в рамках саммита «Один пояс, один путь» с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева и делегации Казахстана.

Этому предшествовала серия переговоров с China National Petroleum Corporation (CNPC), PetroChina International и TapLine касательно условий и перспектив нового экспортного контракта с Китаем.