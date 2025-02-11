Крупнейший туроператор Европы увеличил выручку на 13% и сократил убыток в 2,7 раза

Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, увеличила выручку на 13,2% в I квартале 2025 финансового года и сократила чистый убыток в 2,7 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в октябре-декабре составила €4,87 млрд по сравнению с €4,3 млрд за аналогичный период годом ранее.

Чистый убыток сократился до €30,4 млн с €83,5 млн.

Базовая прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила €50,9 млн по сравнению с €6 млн годом ранее.

В минувшем квартале TUI обслужила 3,7 млн клиентов, на 6% больше, чем за тот же период предыдущего года. Также компания сообщила, что объемы бронирований на зиму и лето этого года выросли на 2%.

В текущем фингоду компания по-прежнему ожидает роста базовой EBIT на 7-10% и повышения выручки на 5-10%.