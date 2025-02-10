В Беларуси определен порядок установления регулируемых цен на стройматериалы для дорожного хозяйства

Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 113 от 19 декабря 2024 года определен порядок установления и применения регулируемых цен (тарифов) на производимые, ввозимые и реализуемые на территории Беларуси юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями строительные материалы, изделия, конструкции, услуги для возведения, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных и приравненных к ним средств.

Согласно документу, отпускные цены определяются производителем на основе плановых затрат (себестоимости) на производство и реализацию товаров, прибыли с учетом конъюнктуры рынка и установленных ограничений. Дополнительно начисляются налоги, сборы и другие обязательные отчисления. Плановые затраты (себестоимость) определяются производителем самостоятельно исходя из принятой учетной политики по вопросам ценообразования с учетом отраслевых особенностей планирования и калькулирования себестоимости продукции.

Отпускные цены на товары устанавливаются импортерами исходя из контрактных цен, транспортных расходов по приобретению товара, расходов по импорту (таможенные пошлины и сборы, расходы на страхование груза, проценты по кредитам (займам, гарантиям), комиссионные вознаграждения банка за осуществление международных платежей), иных расходов в соответствии с законодательством, с учетом надбавок и конъюнктуры рынка. Контрактные цены, установленные в иностранной валюте, пересчитываются импортером по официальному курсу Национального банка на дату установления отпускной цены. В случае изменения официального курса Нацбанка в течение срока действия утвержденных цен отпускные цены не пересчитываются.

Отпускные цены на товары могут формироваться с учетом или без учета расходов по их доставке.

Постановление не применяется при формировании цен на строительные материалы, изделия, конструкции, реализуемые по внешнеторговому договору, производителю товаров или субъекту торговли для дальнейшей реализации по такому договору. А также по сделкам, которые юридические лица и индивидуальные предприниматели заключают на биржевых торгах открытого акционерного общества "Белорусская универсальная товарная биржа".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.