Страны Балтии присоединились к европейской электросети

Страны Балтии присоединились к Европейской континентальной сети после полного отключения от единой сети с Россией и Беларусью (БРЭЛЛ). Об этом сообщила Европейская комиссия.

Отсоединение от российской и белоруской сети произошло накануне, 8 февраля.

Теперь Эстония, Латвия и Литва стали полностью независимы от российских и белорусских сетей и интегрировались во внутренний энергетический рынок Евросоюза, присоединившись к европейской континентальной сети через Польшу.

"Это позволяет странам Балтии управлять собственными энергосистемами по общим и прозрачным европейским правилам. Синхронизация стран Балтии не только способствует безопасности поставок всего Союза, но будет поддерживать интеграцию возобновляемой энергии в систему, которая в конечном итоге позволит потребителям извлечь выгоду от низших расходов на энергию", - отметили в Еврокомиссии.

Синхронизация этих стран с электросетью ЕС является флагманским проектом, который комиссия поддерживала последние 15 лет. В частности, такая поддержка включает более €1,23 млрд в виде грантов из программы ЕС Connecting Europe Facility, покрывающих 75% инвестиционных затрат, а также дополнительных инвестиций, финансируемых в рамках инициативы Recovery and Resilience Facility в Латвии и Литве для укрепления соответствующей инфраструктуры.

Этот проект удалось завершить на 10 месяцев раньше запланированного срока.

Среди запланированных на будущее работ есть строительство 700-мегаваттного межсетевого соединителя (интерконнектора) Harmony Link между Литвой и Польшей, который собираются завершить в 2030 году.