В Беларуси продажа деловой древесины в 2024 году выросла почти на 20%

Министерство лесного хозяйства нарастило продажу деловой древесины в 2024 году почти на 20%. Об этом рассказал министр лесного хозяйства Александр Кулик на итоговой коллегии ведомства за 2024 год.

По его словам, с учетом ежегодного роста деревообрабатывающих мощностей в республике требуется соответствующее увеличение объемов реализации древесины.

"В 2024 году мы сработали достойно - реализовали 10 млн куб. м деловой древесины с темпом роста к уровню 2023 года в 119%. Это говорит и о развитии сферы переработки древесины внутри страны, в том числе в организациях концерна "Беллесбумпром", - сказал чиновник, которого цитирует БелТА.

Одной из основных задач на 2025 год для ведомства является выполнение поставок в рамках госзаказа и выполнение биржевых сделок, добавил он.