Airbus сократил поставки самолетов в январе

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в январе поставила 25 самолетов 17 клиентам по сравнению с 30 лайнерами в первый месяц 2024 года, сообщается в пресс-релизе.

В том числе было поставлено 7 A320 Neo и 11 A321 Neo.

В прошлом месяце компания получила заказы на 55 лайнеров, при этом заказы на 4 самолета были отменены.

Котировки акций Airbus снижаются на 0,3% в ходе торгов в Париже в пятницу. Рыночная стоимость компании за последние три месяца выросла на 17,6% (до 133 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 9,2%.