Последнее обновление: 07.02.2025 15:00

В январе 2025 года международные резервные активы Беларуси выросли на 4,6%

Международные резервные активы Беларуси на 1 февраля 2025 года составили $9,333 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

Таким образом, в январе 2025 года золотовалютные резервы увеличились на 4,6%, или на $410,6 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в январе возросла с $4522,9 до $4868,1 млн.

Активы в иностранной валюте за январь подросли на $60,7 млн и на 1 февраля составили $3113,1 млн.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.

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