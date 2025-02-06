Последнее обновление: 06.02.2025 18:07

Сенат Франции одобрил бюджет на 2025 год

Сенат Франции одобрил в четверг бюджет на 2025 год, направив его на рассмотрение Конституционного совета. Об этом сообщает Reuters.

Если совет одобрит законодательство, президент Эмманюэль Макрон сможет подписать его как закон, положив конец политической неопределенности, которая привела к свержению одного правительства и встряхнула рынки.

Бюджет имеет целью уменьшить дефицит за счет сокращения расходов и повышения налогов для состоятельных людей и корпораций.

Премьер-министр Франсуа Байру воспользовался специальными конституционными полномочиями, чтобы протолкнуть бюджет после того, как правительство его предшественника не смогло принять бюджет на 2024 год и после недель споров с различными политическими партиями.

"Нельзя терять ни секунды", – сказал Жан-Франсуа Юссон, сенатор, выступавший перед палатой от имени группы законодателей, согласовавших окончательный текст бюджета.

Законодатели приняли специальный закон, чтобы сохранить основные функции правительства и предотвратить закрытие правительства в американском стиле в декабре.

Но уже через несколько месяцев им нужно будет начать процесс заново для принятия бюджета на 2026 год.

Национальная ассамблея Франции, нижняя палата парламента, 5 февраля ожидаемо провалила второй вотум недоверия правительству во главе с Франсуа Байру, который использовал спецпроцедуру для принятия бюджета в обход законодателей.

За несколько часов до того так же провалился вотум недоверия за проект бюджета на 2025 год.



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