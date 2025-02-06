Рост заказов промпредприятий Германии в декабре превысил прогноз

Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре вырос на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 2%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре показатель снизился на 5,2%, а не на 5,4%, как сообщалось ранее.

Уверенный рост заказов в декабре связан, главным образом, с повышением спроса в сегменте транспортного машиностроения (самолеты, суда, поезда, военный транспорт). Заказы в этом сегменте взлетели на 55,5% относительно предыдущего месяца.

В автомобильном секторе, тем временем, отмечено снижение на 3,2%.

Рост заказов на средства производства в декабре составил 10,9%, на потребительские товары - 7,7%, на промежуточные товары - 0,2%.

Объем внутренних заказов повысился на 14,6%, зарубежных - на 1,4%. Заказы из стран еврозоны выросли на 6,2%, из остальных стран - снизились на 1,5%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в декабре был на 6,3% ниже показателя за тот же месяц 2023 года.

По итогам всего 2024 года заказы снизились на 3%.