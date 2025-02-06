Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

Панама опровергла заявление Госдепа США об отмене пошлин за проход через канал для американских судов

Категории: Панама

Управление Панамского канала не отменяло транзитные пошлины и другие сборы для прохода судов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

«Ввиду распространенного Госдепом США объявления руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, оповещает, что не вносило в них никаких корректировок», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Госдеп заявил, что американские суда теперь могут проходить Панамский канал без каких-либо сборов, что позволит «правительству США экономить миллионы долларов в год».

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