Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

Китай построит в Кыргызстане ветряную и солнечную электростанции

Инвестиционные соглашения в сфере энергетики заключены в рамках госвизита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в КНР. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

"Соглашения открывают новые перспективы для энергетического сотрудничества с Китаем, способствуя развитию возобновляемых источников энергии, привлечению инвестиций и укреплению энергетической безопасности республики", - говорится в сообщении.

В частности, пПодписан инвестиционный договор между кабинетом министров Кыргызстана и китайской компанией Shenzhen Energy Group Co., Ltd. о строительстве и эксплуатации ветроэлектростанции мощностью 300 МВт на территории республики.

Кроме того, заключен еще один инвестиционный договор с Shenzhen Energy Group Co., Ltd., который направлен на создание солнечной электростанции мощностью 300 МВт.



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