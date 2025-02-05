Последнее обновление: 05.02.2025 17:52

Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после того, как эталонные марки завершили торги накануне без единой динамики.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,4 до $75,8 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,24 до $76,2 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,29 до $72,41 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,46 до $72,7 за баррель.

Давление на котировки оказывает ситуация в глобальной внешней торговле после того, как президент США Дональд Трамп озвучил угрозы ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из ряда стран.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю

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