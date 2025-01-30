Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг опускаются после снижения по итогам предыдущей сессии на данных о росте запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $76,43 за баррель, что на $0,15 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,91 до $76,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,07 до $72,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,15 до $72,62 за баррель.