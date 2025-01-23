Последнее обновление: 23.01.2025 18:00

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг снижаются

Цены на нефть эталонных марок продолжили умеренное снижение в ходе утренних торгов в четверг после того, как они достигли минимумов за две недели по итогам торгов накануне.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 до $78,72 за баррель. В среду эти контракты снизились в цене на $0,29 (0,4%), до $79 за баррель.

В свою очередь фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,27 до $75,17 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,39 (0,5%), до $75,44 за баррель.

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