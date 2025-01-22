Последнее обновление: 22.01.2025 10:29

Цены на нефть эталонных марок утром в среду слабо меняются

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются утром в среду.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $79,33 за баррель, что на $0,04 выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,86 до $79,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,06 до $75,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,56 до $75,83 за баррель.

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