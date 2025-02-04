Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются после того, как США отложили введение новых пошлин на товары из Канады и Мексики.

Так, апрельские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,88 до $75,08 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,29 до $75,96 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI снизились в цене на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,25 до $71,91 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,63 до $73,16 за баррель.