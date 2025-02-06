Последнее обновление: 06.02.2025 09:11

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг повышаются

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг перешли к росту после снижения до декабрьских минимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 составляет $74,76 за баррель, что на $0,15 больше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $1,59 до $74,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на $0,22 до $71,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,67 (2,3%), до $71,03 за баррель.

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