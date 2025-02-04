Украина нашла новые рынки сбыта сахара вместо ЕС

За первые пять месяцев 2024/25 маркетингового года (сентябрь 2024 – январь 2025) Украина экспортировала более 352 тыс. тонн сахара, что на 17% больше, чем за аналогичный период в прошлом маркетинговом году. Об этом сообщила Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар".

Весь экспортируемый объем был направлен на мировой рынок, тогда как в сентябре 2023-го – январе 2024 года доля экспорта на мировой рынок составила всего 9,5%.

"Существенный рост доли мирового рынка в экспорте сахара – результат успешных усилий украинских сахарников по поиску альтернативных рынков сбыта в связи с ограничениями, наложенными со стороны ЕС", – отметили в Укрсахаре.

Основными направлениями экспорта украинского сахара за первые пять месяцев 2024/25 маркетингового года стали: Турция (19% всего экспорта), Ливия, Сомали, Шри-Ланка, Северная Македония.

С 1 января 2025 возобновилась возможность экспорта сахара из Украины в страны ЕС. За первые пять месяцев 2025 года украинцы смогут экспортировать в ЕС 107 300 тонн.