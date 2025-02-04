ЕС и Молдова согласовали стратегию полной интеграции в энергорынок объединения

Европейский союз и Молдова согласовали двухлетнюю стратегию полной интеграции республики в энергетический рынок ЕС с бюджетом €250 млн. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК).

"Сегодня Еврокомиссия и Республика Молдова согласовали двухлетнюю всеобъемлющую стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы", - информирует ЕК.

В заявлении отмечается, что стратегия имеет двойную цель: отделить Молдову от нестабильных российских поставок энергоресурсов и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС.

В целом общая поддержка Молдовы на 2025 год составит €250 млн, из которых €100 млн будут предоставлены к середине апреля.

В дополнение к этой общей поддержке, в рамках той же стратегии, для населения Приднестровского региона Молдовы, при определенных условиях, предлагается помощь в размере €60 млн.

В краткосрочной перспективе общий пакет поддержит молдавских потребителей, которые сталкиваются с резким ростом цен на Правобережье. Он позволит компенсировать все избыточные расходы на электроэнергию для всех домохозяйств до 110 кВт·ч ежемесячно до 31 декабря 2025 года.

Пакет также будет включать фонд помощи в трудных ситуациях, чтобы облегчить счета за электроэнергию для наиболее уязвимых домохозяйств и позволит компенсировать полный рост расходов на электроэнергию для социальных учреждений, включая детские сады, школы и больницы.

Дополнительное финансирование в размере €15 млн будет предоставлено на поддержку счетов за электроэнергию для агропродовольственных и промышленных предприятий.

Кроме того, благодаря мобилизации международных финансовых институтов, дополнительное финансирование в размере €50 млн будет доступно для устойчивого инвестирования в проекты по энергоэффективности со стороны местных органов власти, домохозяйств и малого и среднего бизнеса.

В рамках этой стратегии также предусмотрено финансирование в размере €60 млн для более чем 350 тысяч человек в Приднестровском регионе, которые остались без тепла в январе после того, как "Газпром" прекратил поставки газа.

Эта поддержка зависит от шагов, предпринимаемых в сфере фундаментальных свобод и прав человека в Приднестровском регионе.

В долгосрочной перспективе поддержка ЕС позволит Молдове улучшить свою энергетическую безопасность за счет инвестиций и реформ для энергетического перехода и обеспечить полный поэтапный отказ от поставок российских энергоресурсов.

Напомним, 1 февраля, после начала подачи газа в Приднестровье, купленного Кишиневом на деньги ЕС, в регионе прекратили веерные отключения электричества и начали подачу тепла в дома потребителей.