Для узбекских животноводов введут кешбэк с НДС

С 1 апреля 2025 года по 1 января 2028 года узбекским животноводческим и птицеводческим хозяйствам будут возвращать 50% от налога на добавленную стоимость. Об этом говорится в постановлении президента республики Шавката Мирзиёева, которое вступило в силу 31 января.

Предполагается перечислять кешбэк до 25 числа каждого месяца,

Данная мера распространяется на предприятия, общая выручка которых с реализации произведенных мяса, молока или яиц составляет не менее 90% дохода. Налоговому комитету и другим ответственным ведомствам поручено в двухмесячный срок разработать порядок осуществления возврата части ранее уплаченного в госбюджет НДС и решить технические вопросы.

В президентском постановлении содержится пункт о запуске программы «Птицеводство — источник дохода» для обеспечения работой не менее миллиона человек. В этой связи до 1 февраля текущего года Фонд реконструкции и развития направит в «Микрокредитбанк» $50 млн для увеличения уставного капитала кредитной организации. В дальнейшем эти средства пойдут на финансирование птицеводческих ферм, в том числе созданных на основе кооперации с домохозяйствами.

Другими льготами для соответствующего бизнес-направления станет то, что до 1 января 2028 года будет действовать таможенная пошлина в размере 5% на закупку за рубежом используемых в хозяйстве транспортных средства, а также ряд фискальных послаблений. Например, в течение ближайших трех лет производители молока и мяса смогут платить налог на прибыль, на имущество, земельный, налог на использование водных ресурсов по ставке, сниженной на 50%.

Кроме того, государственные ветеринарные лаборатории не будут взимать плату за некоторые услуги, в частности, выдачу свидетельств на лекарства и диагностические тест-наборы для животных, включая ввезенные из-за границы.

Вместе с тем в 2025-26 годах за счет средств Азиатского банка развития и Японского агентства международного сотрудничества в размере $50 млн начнется реализация программы по предотвращению деградации пастбищ и развитию сферы каракулеводства.

Также власти республики установили прогнозные показатели, согласно которым в текущем году предприниматели должны поставить на рынок около 3,19 млн тонн мяса скота, 1 млн тонн мяса птицы, 13,12 млн тонн молока и 10,5 млрд яиц. Планируется, что экспорт соответствующей продукции достигнет отметки $180 млн.