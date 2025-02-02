Экспорт зерна железнодорожным транспортом Украины в 2024 году вырос на 30%

Объем экспортных перевозок зерна железнодорожным транспортом в 2024 году стал рекордным за последние четыре года. Такими данными с Укринформом поделился заместитель директора департамента транспортных технологий и коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.

По его словам, в структуре экспортных перевозок железнодорожным транспортом в прошлом году преобладают зерновые грузы, объем которых составил 34,132 млн тонн, что на 30% больше, чем в 2023 году и превысило показатель довоенного периода (29,26 млн тонн в 2021 году).

Доля экспорта зерна железнодорожным транспортом выросла с 74% в 2023 году до 86% в прошлом году, но превзойти довоенный показатель в 87% пока не удается.

В прошлом году основными направлениями экспорта сельскохозяйственной продукции железнодорожным транспортом оставались порты Одесской области - 82%, западные пограничные переходы - 14% и порты Дуная - 4%

Ткачев отметил, что благодаря стабильной работе украинского морского транспорта зерновых грузов в направлении портов Одесской области в прошлом году удалось увеличить его в 2,2 раза.

Ранее сообщалось, что в течение 2024 года АО «Укрзализныця» перевезло 174,93 млн тонн грузов, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году.