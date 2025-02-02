Последнее обновление: 02.02.2025 14:13

Тарифы Трампа могут нарушить торговлю США на $2,1 трлн

Новые тарифы в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% на товары из КНР потенциально могут нарушить годовой объем торговли на более $2,1 трлн. Об этом сообщает Reuters.

Трамп признал, что высокие пошлины могут привести к повышению затрат для потребителей и что его действия могут вызвать перебои в краткосрочной перспективе, но сказал, что его не беспокоит их влияние на финансовые рынки.

Президент Национального совета по вопросам внешней торговли, который представляет интересы крупнейших американских компаний Джейк Колвин заявил, что более сильные тарифы против ключевых торговых партнеров США "могут повлиять на стоимость и доступность всего - от авокадо до кондиционеров и автомобилей - и рискует сместить фокус наших отношений от конструктивного диалога".

Президент США Дональд Трамп также заявил о намерениях наложить пошлины на продукцию из стран ЕС.



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