Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Индия отменила пошлину на некоторые запчасти для смартфонов

Индия отменила импортные пошлины на некоторые компоненты, ключевые для производства мобильных телефонов стимулируя местное производство. Об этом объявил министр финансов Нирмала Ситхараман в годовом бюджете.

В перечень компонентов, на которые отменят пошлины вошли детали для сборки мобильных телефонов: печатные платы, части модулей камер и USB-кабели, которые ранее облагались налогом по ставке 2,5%.

Как сообщает Reuters, нововведения принесут пользу таким фирмам, как Apple и Xiaomi.

За последние шесть лет производство электроники в Индии выросло более чем вдвое, достигнув 115 млрд долл. в 2024 году, и страна стала вторым по величине производителем мобильных телефонов в мире.

По данным исследовательской компании Counterpoint, Apple возглавила индийский рынок смартфонов с долей 23% в общем доходе в течение 2024 года, за ней следует Samsung с 22%.

Министерство информационных технологий Индии предупредило, что страна рискует проиграть Китаю и Вьетнаму в гонке за экспорт смартфонов, если не снизит тарифы, чтобы привлечь мировые компании.



<Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование