В Грузии начинает действовать "таможенный безвиз" с ЕС

Грузия с 1 февраля 2025 года официально присоединяется к компьютеризированной транзитной системе ЕС NCTS, которую упрощенно называют "таможенным безвизом". Об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии.

С 1 февраля 2025 года Грузия становится участницей Конвенции о процедуре общего транзита и конвенции об упрощении процедур в торговле товарами и присоединится к Новой компьютеризированной транзитной системе NCTS, которая упрощает перемещение товаров между странами, что было предусмотрено Соглашением об ассоциации между Грузией и ЕС.

"Таможенный безвиз" означает, что из Грузии станет возможно транспортировать товары в страны ЕС, а также стран-членов конвенции о совместном транзите с использованием единой транзитной декларации и единственной финансовой гарантии, которая вносится в систему в электронном виде.