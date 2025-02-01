В Беларуси упростили строительные требования для юрлиц

Лукашенко 31 января подписал указ № 46 "Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию", сообщила его пресс-служба.

В соответствии с документом существенно упрощается строительство юридическими лицами объектов, относимых к четвертому и пятому классам сложности (согласно классификации, установленной строительными нормами Беларуси).

Приемка в эксплуатацию таких объектов, возведенных по повторно применяемым проектам либо проектам, прошедшим государственную строительную экспертизу, будет осуществляться только на основании заключения органов госстройнадзора без получения заключений иных надзорных органов.

Заказчикам предоставляется право строить (возводить, реконструировать, модернизировать) указанные объекты на основании чертежей, достаточных для подтверждения соблюдения требований безопасности, и эскизного проекта, согласованного подразделением по архитектуре местного исполкома.

Состав и объем необходимых чертежей определяется заказчиком самостоятельно. Порядок согласования эскизного проекта и его состав будет установлен правительством.

Указом исключается необходимость получения разрешительной документации, разработки предпроектной, проектной документации и проведения ее экспертиз (строительной, экологической и других).

Основными условиями применения упрощенного порядка строительства являются наличие у заказчика земельного участка, предоставленного в установленном порядке, а назначение строящегося объекта должно соответствовать утвержденному генеральному плану развития территории.

В целях обеспечения безопасности возводимых объектов предусмотрен особый порядок приемки их в эксплуатацию, в том числе с учетом требований экологической, пожарной безопасности и строительных норм.

Нормы указа в части упрощенного порядка приемки объектов в эксплуатацию вступают в силу после его официального опубликования.