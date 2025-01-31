В Беларуси установлены надбавки к ценам на закупаемую у населения в 2025 году сельхозпродукцию

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 4 от 24 января 2025 г. установлены надбавки к закупочным ценам на закупаемую у населения в 2025 году сельскохозяйственную продукцию.

Согласно документу, размер надбавок за 1 кг продукции составит:

Br0,11 – молоко сырое коровье базисной жирности, поставляемое организациям, осуществляющим переработку продукции сельского хозяйства для производства молочных продуктов;

Br1,1 – молодняк крупного рогатого скота живым весом до 100 килограммов, закупаемый организациями для выращивания;

Br5,40 – шерсть овец, закупаемая организациями потребительской кооперации;

Br2,90 – овцы живым весом, закупаемые организациями, осуществляющими переработку мяса.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 г.