Польша приступает к строительству крупного морского ветропарка

Премьер-министр Польши Дональд Туск на прошедшей в четверг торжественной церемонии в Варшаве объявил о начале строительства морского ветряного парка мощностью 1,5 гигаватт и стоимостью более €7 млрд.

"Сегодня мы символически открываем крупную инвестицию в размере 30 млрд злотых и мощностью 1,5 ГВт. Она превосходит все предыдущие ветровые электростанции и представления о них. Речь идет о крупнейших в мире турбинах и будущем польской энергетики, поскольку эта колоссальная инвестиция – лишь часть гигантского энергетического плана Польши", – сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

По его словам, к 2040 году Польша планирует запустить производство ветряной энергии в объеме 18 ГВт, что будет эквивалентно мощности четырех атомных электростанций.

Премьер-министр Польши добавил, что, поскольку ветропарк будет построен примерно в 40 километрах от побережья, он никому не будет мешать. Туск подтвердил, что инвесторы позаботились о том, чтобы окружающая среда и туристические объекты региона не пострадали от масштабного проекта.

Строительством морского ветропарка Baltica 2 занимаются польский энергетический концерн (PGE) и датская компания Ørsted, мажоритарным акционером которой является датское государство. Ветропарк будет занимать площадь около 190 квадратных километров, располагаться у побережья Польши между городами Устка и Хочево, к северо-западу от Гданьска, и состоять из 107 турбин мощностью по 14 МВт каждая.

Стоимость проекта – около 30 млрд польских злотых (€7,14 млрд), при этом участие Польши через PGE составляет около 15 млрд злотых (€3,57 млрд). Около 6 млрд злотых (€1,43 млрд) поступят из плана восстановления Европейского союза.

Ветропарк начнет работать предположительно в 2027 году и по истечении трех лет должен будет покрывать 20% потребления электроэнергии в Польше.

По словам главы Польской ассоциации ветроэнергетики Януша Гаевецкого, Baltica 2 – это важный шаг в трансформации энергетического рынка страны. Он также отметил, что Балтийское море станет ключевой площадкой для развития возобновляемой энергии как в Польше, так и в Европе.

"Первые киловатт-часы с морских ветропарков поступят в сеть в следующем году", – пообещал Гаевецкий.